Помогите с переводом. Срочно. Зарание спасибо.
Английский язык
Помогите с переводом. Срочно. Зарание спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, Майк! Что ты делаешь? Я жду своего отца (папу)он рисует больницу. Он художник? Да. Я иногда встречаюсь с ним после школы и после ловим автобус домой. Что делает твой отец(папа)? Он учитель.Смотри! Он здесь через дорогу. Он размахивает детям.. Мы обычно идем домой вместе. Идем встретим его! Хорошо, и ты сможешь его встретить! Хорошо, идем!
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