Найдите число если сотая часть его равна:5.7,9,10. назови значение вели члены, если со??ая часть её равна:4мм,2см,1год

Математика
Найдите число если сотая часть его равна:5.7,9,10. назови значение вели члены, если со??ая часть её равна:4мм,2см,1год
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,01=5 то само число или 1 = 5 :0,01 = 500;  7:0,01 = 700; 9:0,01 = 900 10:0,01 = 1 000 2)44мм:0,01 = 4400мм = 44см = 4м4см 2см:0,01 = 200см = 2м 1год:0,01 =1 00лет или 1 век.
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