Найдите число если сотая часть его равна:5.7,9,10. назови значение вели члены, если со??ая часть её равна:4мм,2см,1год

Математика

Найдите число если сотая часть его равна:5.7,9,10. назови значение вели члены, если со??ая часть её равна:4мм,2см,1год

Автор: Гость