Фоничический разбор по каз яз. шахмат и валейбол
Қазақ тiлi
Фоничический разбор по каз яз. шахмат и валейбол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ш - дауыссыз, қатаңа - дауысты, ашық, езулік, жуанх - дауыссыз, қатаңм - дауыссыз, үндіа - дауысты, ашық, езулік, жуант - дауыссыз, қатаң Әріп саны: 6Дыбыс саны: 6 в - дауыссыз, ұяңо - дауысты, ашық, еріндік, жуанл - дауыссыз, үндіе - дауысты, ашық, езулік, жiңiшкей - дауыссыз, үндіб - дауыссыз, ұяңо - дауысты, ашық, еріндік, жуанл - дауыссыз, үнді Әріп саны: 8Дыбыс саны: 8
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