Фоничический разбор по каз яз. шахмат и валейбол

Қазақ тiлi
Фоничический разбор по каз яз. шахмат и валейбол
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ш - дауыссыз, қатаңа - дауысты, ашық, езулік, жуанх - дауыссыз, қатаңм - дауыссыз, үндіа - дауысты, ашық, езулік, жуант - дауыссыз, қатаң Әріп саны: 6Дыбыс саны: 6 в - дауыссыз, ұяңо - дауысты, ашық, еріндік, жуанл - дауыссыз, үндіе - дауысты, ашық, езулік, жiңiшкей - дауыссыз, үндіб - дауыссыз, ұяңо - дауысты, ашық, еріндік, жуанл - дауыссыз, үнді Әріп саны: 8Дыбыс саны: 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько всего двоек? запишт ответ в виде произведения чисел 2*4+2*6=
Ответить
Английский язык
Помогите сделать задание стр 22 №5 по английскому 3 класс
Ответить
Химия
Найдите объем метана который нужен для получения 36г сажи
Ответить
Русский язык
Напишите каким по цели высказывния является предложение. Откройте книгу на пято?? странице
Ответить
Физика
Задача на расчёт объёма по известной плотности и массе тела
Ответить