Напишите каким по цели высказывния является предложение. Откройте книгу на пято?? странице
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Напишите каким по цели высказывния является предложение. Откройте книгу на пято?? странице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение является побудительным. ( Нас просят открыть книгу)
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