Задача на расчёт объёма по известной плотности и массе тела

Физика
Задача на расчёт объёма по известной плотности и массе тела
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Гость:
V-объём m- масса p-плотность
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