"Прирос"близкое по значению слово,подберите синонимы???

Русский язык
"Прирос"близкое по значению слово,подберите синонимы???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Близкорос!!!!!!!!!!!))))
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