Я не умею составлять уравнения по задачам помогите и научите

Гость: Гость:

Это легко! Ты обязательно научишься! Например: 1 день - 5 детей 2 день - 13 детей 3 день - ? детей Всего - ? д. это получается: 5 + Х = 13 Х = 13 - 5 Х = 8 5 + 8 = 13 13 = 13 Вот и все!