Я не умею составлять уравнения по задачам помогите и научите
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Я не умею составлять уравнения по задачам помогите и научите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко! Ты обязательно научишься! Например: 1 день - 5 детей 2 день - 13 детей 3 день - ? детей Всего - ? д. это получается: 5 + Х = 13 Х = 13 - 5 Х = 8 5 + 8 = 13 13 = 13 Вот и все!
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