Вертолёт сделал посадку на росстояние 75 км от взлётной площадки,пролетев 1и6 своего маршрута. Найди длину маршрута вертолёта . Сколько километров ему осталось пролететь?

Математика

Вертолёт сделал посадку на росстояние 75 км от взлётной площадки,пролетев 1и6 своего маршрута. Найди длину маршрута вертолёта . Сколько километров ему осталось пролететь?

Автор: Гость