Вертолёт сделал посадку на росстояние 75 км от взлётной площадки,пролетев 1и6 своего маршрута. Найди длину маршрута вертолёта . Сколько километров ему осталось пролететь?

Математика
Вертолёт сделал посадку на росстояние 75 км от взлётной площадки,пролетев 1и6 своего маршрута. Найди длину маршрута вертолёта . Сколько километров ему осталось пролететь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75*6=450 всего пролететь 450-75=375 осталось пролитеть
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