Каким станет давление газа в кабинете, если температуру увеличить на 250 С, уменьши??ь на 150С

Гость: Гость:

Если считать давление в кабинете равным нормальному атмосферному P, а температуру при нормальных условияхT, то по закону ШАРЛЯ: P1/P = T1/T (1) Имеем: Р = 1*10⁵Па T= 273 К Δt1 = 25 °C ΔТ2 = - 15 °C P1=P+ΔP T1=273+25 = 298 K T2 = 273-15 = 258 K Тогда уравнение (1) выглядит так (P+ΔP)/P = 298/270 1+ΔP/P = 1,1 ΔP/P = 0,1 ΔP=0,1*P = 0,1*1*10⁵= 1*10⁴ Па Аналогично и при понижении температуры 1+ΔР/Р = 258/270 ΔР/Р = - 0,04 ΔР= - 4*10³ Па (А это Вы так ТЕМПЕРАТУРУ записали 250 С и 150 С ? А я купился :)))