Разложите многочлен 49a²+14ab-8b² на множители, выделив полный квадрат двучлена
Алгебра
Разложите многочлен 49a²+14ab-8b² на множители, выделив полный квадрат двучлена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49а²+14ab-8b²= 49a²+14ab-8b²+9b²-9b²= (49a²+14ab+b²)-9b²= (7a+b)²-9b² = [(7а+b)-3b]*[(7a+b)+3b]= (7a+b-3b)*(7a+b+3b)= (7a-2b)*(7a+4b)
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