Напешите небольшое соченение которое называется почему я люблю родину

Гость: Гость:

Родина - это место где мы родились и выросли. И каждый человек должен её любить.На родине все знакомо дома,улицы и перекрестки.Человеку будет не очень хорошо в другой стране или в другом городе. Я люблю свою Родину и всегда буду её любить!