Напешите небольшое соченение которое называется почему я люблю родину
Обществознание
Напешите небольшое соченение которое называется почему я люблю родину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина - это место где мы родились и выросли. И каждый человек должен её любить.На родине все знакомо дома,улицы и перекрестки.Человеку будет не очень хорошо в другой стране или в другом городе. Я люблю свою Родину и всегда буду её любить!
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