Помогите решить 81-q2=?,16-8p+p2=?,25x2+20xy+4y2=?,8x3+64c3=?,0,064a3b3-8m6n6p12=?

Алгебра
Помогите решить 81-q2=?,16-8p+p2=?,25x2+20xy+4y2=?,8x3+64c3=?,0,064a3b3-8m6n6p12=?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 81-q^2= (9-q)(9+q) 2) p^2+8p+16=0 D= b^2-4ac D=64-4*16=0 если D=0,то квадратное уравнение имеет  один корень x=-b/2a x=-8/2 x=-4 Проверка : -4^2+8(-4)+16=16-32+16=0 3) 25x^2+20xy+4y^2= (5x+2y)^2 4)8x^3+64c^3= 8(x^3+8c^3) 5)0,064a^3b^3-8m^6n^6p^12=0,064(a^3b^3-125m^6n^6p^12)
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