Работа выхода фотоэлектронов из платины 5,29эв, из лития 2,39эв. в каком из этих вещес??в, при облучении их светом, фотоэффект начнетсч раньше?

Физика
Работа выхода фотоэлектронов из платины 5,29эв, из лития 2,39эв. в каком из этих вещес??в, при облучении их светом, фотоэффект начнетсч раньше?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фотоэффект начинается когда энергия фотона как минимум равна работе выхода. Ответ: у лития.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(7/10+3/15)×2 14/23+1 6/57:(7/19-30/57)= там две целых четырнадцать двадцать третьих и одна целая шесть петдесятседьмых
Ответить
Математика
Как решить по действиям (0,056•7,4+4,2106:7,4-0,0834):0,375
Ответить
Физика
В состав атома входит ... который движется вокруг ядра
Ответить
Алгебра
Помогите решить 81-q2=?,16-8p+p2=?,25x2+20xy+4y2=?,8x3+64c3=?,0,064a3b3-8m6n6p12=?
Ответить
География
Помогите решить или просто найти ответы
Ответить