Работа выхода фотоэлектронов из платины 5,29эв, из лития 2,39эв. в каком из этих вещес??в, при облучении их светом, фотоэффект начнетсч раньше?
Физика
Работа выхода фотоэлектронов из платины 5,29эв, из лития 2,39эв. в каком из этих вещес??в, при облучении их светом, фотоэффект начнетсч раньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фотоэффект начинается когда энергия фотона как минимум равна работе выхода. Ответ: у лития.
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