Работа выхода фотоэлектронов из платины 5,29эв, из лития 2,39эв. в каком из этих вещес??в, при облучении их светом, фотоэффект начнетсч раньше?

Физика

Работа выхода фотоэлектронов из платины 5,29эв, из лития 2,39эв. в каком из этих вещес??в, при облучении их светом, фотоэффект начнетсч раньше?

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