Какие природные комплексы развиты в котловинах гор южной Сибири
Окружающий мир
Какие природные комплексы развиты в котловинах гор южной Сибири
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южная Сибирь богата как рудными, так и нерудными полезными ископаемыми. Первые встречаются в основном в горах, а вторые — в котловинах. Особенно богата Кузнецкая котловина.
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