Объясните почему ученые изучают легенды и мифы

История
Объясните почему ученые изучают легенды и мифы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древних Мифах и легендах есть доля правды о том что было в то время
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