Разобрать по частям речи,и как подчёркивается?....В самые древние времена люди не у??ели строить дома.
Русский язык
Разобрать по частям речи,и как подчёркивается?....В самые древние времена люди не у??ели строить дома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди подлежащее одной чертой (_____), умели строить сказуемое двумя чертами (=====), самые древние времена обстоятельства точка тире (._._._.), дома дополнение тире (-------).
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