Разобрать по частям речи,и как подчёркивается?....В самые древние времена люди не у??ели строить дома.

Русский язык
Разобрать по частям речи,и как подчёркивается?....В самые древние времена люди не у??ели строить дома.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди подлежащее одной чертой (_____), умели строить сказуемое двумя чертами (=====), самые древние времена обстоятельства точка тире (._._._.), дома дополнение тире (-------).
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