Какой обьем углекислого газа выделится при сгорании 60 кг угля

Химия
Какой обьем углекислого газа выделится при сгорании 60 кг угля
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