0,6x-2/9x=-3,4 Помогите пожалуйста с уравнением,заранее спасибо
Математика
0,6x-2/9x=-3,4 Помогите пожалуйста с уравнением,заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6x - 2/9 x = -3,4 (3/5 - 2/9)x = -3,4 (27/45 - 10/45)x = -34/10 17/45 x = -17/5 17/45x * 45 = -17 * 9 17x = -17 * 9 x = -9
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