Подберите к существительным подходящие по смыслу прилагательные. запишите соста??ленные словосочения. Ландыш, василек, мак, груша, вишня, рябина, кольцо, полотенце.
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Подберите к существительным подходящие по смыслу прилагательные. запишите соста??ленные словосочения. Ландыш, василек, мак, груша, вишня, рябина, кольцо, полотенце.
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Пахучий ландыш, красивый василёк, спелая груша, мокрое полотенце, обручальное кольцо, красный мак, зимняя вишня, кислая рябина
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