При помощи каких частей слова образовалось слово заморский
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При помощи каких частей слова образовалось слово заморский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Отметь, при помощи каких частей слова образовалось слово заморский. 1.за- 2.-ск- 3.за- и –ск-(одновременно) 4.за- и ий 5.-ск-и ий
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