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Математика
Пожалуйста! Если будет верно, сразу поставлю твой ответ как лучший)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)20+9+37=66 40 40 в)50+8+45=103 61 61 г)200+50+7+199=456 300 300 д)300+70+9+127=506 401 401
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