Пожалуйста! Если будет верно, сразу поставлю твой ответ как лучший)

Математика
Пожалуйста! Если будет верно, сразу поставлю твой ответ как лучший)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)20+9+37=66        40        40 в)50+8+45=103         61         61 г)200+50+7+199=456         300          300 д)300+70+9+127=506         401               401
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