Какие знаки припенания нужно поставить в этом предложении. Внешне это плоская чёрная с округлёнными краями геометрическая фигура.

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Какие знаки припенания нужно поставить в этом предложении. Внешне это плоская чёрная с округлёнными краями геометрическая фигура.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешне-это плоская, чёрная с округлёнными краями, геометрическая фигура
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