Почему воде молекулы распадается на ионы
Физика
Почему воде молекулы распадается на ионы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это вода!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська література
Русский язык
Ребят помогите пожалуйста. Е или и? Выпиши письменно слова с пропусками ,обозначая в них окончания. Посылая письмо, вы можете написать на конве...
Математика
1)Первый множитель 127, он на 27 больше второго множителя.Найди произведение этих чисел. 2)Делимое 5600, а делитель на 4900 меньше.Найди частное.