Почему воде молекулы распадается на ионы

Физика
Почему воде молекулы распадается на ионы
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Гость:
Потому что это вода!
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