Ребят помогите пожалуйста. Е или и? Выпиши письменно слова с пропусками ,обозначая в них окончания. Посылая письмо, вы можете написать на конверте некоторые женские2 имена двояко. Кому: Марь., и Мари.., Наталь., и Натали.., С...

Русский язык

Ребят помогите пожалуйста. Е или и? Выпиши письменно слова с пропусками ,обозначая в них окончания. Посылая письмо, вы можете написать на конверте некоторые женские2 имена двояко. Кому: Марь., и Мари.., Наталь., и Натали.., Софь.. и Софи.., Таись., и Таиси.. . Другие имеют на конце или только «и», или только «е». Кому: Валери.., Евгени.., Клавди.., Ксени.., Лиди.., Юли.., Аксинь.., Дарь.. .

Автор: Гость