Ребят помогите пожалуйста. Е или и? Выпиши письменно слова с пропусками ,обозначая в них окончания. Посылая письмо, вы можете написать на конверте некоторые женские2 имена двояко. Кому: Марь., и Мари.., Наталь., и Натали.., С...
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Ребят помогите пожалуйста. Е или и? Выпиши письменно слова с пропусками ,обозначая в них окончания. Посылая письмо, вы можете написать на конверте некоторые женские2 имена двояко. Кому: Марь., и Мари.., Наталь., и Натали.., Софь.. и Софи.., Таись., и Таиси.. . Другие имеют на конце или только «и», или только «е». Кому: Валери.., Евгени.., Клавди.., Ксени.., Лиди.., Юли.., Аксинь.., Дарь.. .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марье и Марии, Наталье и Наталии, Софье и Софии,Таисье и Таисии. Валерии, Евгении, Клавдии, Ксении, Лидии, Юлии, Аксинье, Дарье.
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