1)Первый множитель 127, он на 27 больше второго множителя.Найди произведение этих чисел. 2)Делимое 5600, а делитель на 4900 меньше.Найди частное.
Математика
1)Первый множитель 127, он на 27 больше второго множителя.Найди произведение этих чисел. 2)Делимое 5600, а делитель на 4900 меньше.Найди частное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй множитель 127-27=100 127*100=12700 Делитель 5600-4900=700 5600:700=8
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