1)Первый множитель 127, он на 27 больше второго множителя.Найди произведение этих чисел. 2)Делимое 5600, а делитель на 4900 меньше.Найди частное.

Математика

1)Первый множитель 127, он на 27 больше второго множителя.Найди произведение этих чисел. 2)Делимое 5600, а делитель на 4900 меньше.Найди частное.

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