Можно ли считать произведение Мишка Богдана лепкого актуально и сейчас
Українська література
Можно ли считать произведение Мишка Богдана лепкого актуально и сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Актуально, много людей сейчас думают только о богатстве.
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