В столовой b стульев. их в 3 раза меньше, чем табуреток. сколько табуреток в столово???
Математика
В столовой b стульев. их в 3 раза меньше, чем табуреток. сколько табуреток в столово???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В столовой b:3 табуреток. (наверное)
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