Подарок маме.сочинение 2 класс

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Подарок маме.сочинение 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждому известно что слова мама нет роднее!Мы любим мам,мы их не бросим, мы будем помогать в каждой беде!Маму я люблю,я её не брошу,я буду верить что мама будить жить вечно как и я!Будет мама добрее и веселее!!!
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