Подарок маме.сочинение 2 класс

Гость: Гость:

Каждому известно что слова мама нет роднее!Мы любим мам,мы их не бросим, мы будем помогать в каждой беде!Маму я люблю,я её не брошу,я буду верить что мама будить жить вечно как и я!Будет мама добрее и веселее!!!