В фермерском хозяйстве 200 овец. С каждой овцы состригли 4,3 кг шерсти. После того как шерсть помыли , она стала легче на 1,3 кг. Из 1 кг чистой шерсти можно соткать 0,7 м ткани. Сколько м ткани можно соткать из шерсти всех ове...

Математика

В фермерском хозяйстве 200 овец. С каждой овцы состригли 4,3 кг шерсти. После того как шерсть помыли , она стала легче на 1,3 кг. Из 1 кг чистой шерсти можно соткать 0,7 м ткани. Сколько м ткани можно соткать из шерсти всех овец фермерского хозяйство

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