В фермерском хозяйстве 200 овец. С каждой овцы состригли 4,3 кг шерсти. После того как шерсть помыли , она стала легче на 1,3 кг. Из 1 кг чистой шерсти можно соткать 0,7 м ткани. Сколько м ткани можно соткать из шерсти всех ове...

Математика
В фермерском хозяйстве 200 овец. С каждой овцы состригли 4,3 кг шерсти. После того как шерсть помыли , она стала легче на 1,3 кг. Из 1 кг чистой шерсти можно соткать 0,7 м ткани. Сколько м ткани можно соткать из шерсти всех овец фермерского хозяйство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грязная шерсть до мытья весит 200 * 4.3  Чистая шерсть весит 200 * 4.3 - 200*1.3=600 кг  Далее считаем по пропорции  из 1 кг шерсти получается  -- 0.7 метра  из 600 кг                        ----------х метров  х= 600*0.7/1=420 метров
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