В фермерском хозяйстве 200 овец. С каждой овцы состригли 4,3 кг шерсти. После того как шерсть помыли , она стала легче на 1,3 кг. Из 1 кг чистой шерсти можно соткать 0,7 м ткани. Сколько м ткани можно соткать из шерсти всех ове...
Математика
В фермерском хозяйстве 200 овец. С каждой овцы состригли 4,3 кг шерсти. После того как шерсть помыли , она стала легче на 1,3 кг. Из 1 кг чистой шерсти можно соткать 0,7 м ткани. Сколько м ткани можно соткать из шерсти всех овец фермерского хозяйство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грязная шерсть до мытья весит 200 * 4.3 Чистая шерсть весит 200 * 4.3 - 200*1.3=600 кг Далее считаем по пропорции из 1 кг шерсти получается -- 0.7 метра из 600 кг ----------х метров х= 600*0.7/1=420 метров
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