Пожалуйста, напишите мне 5 предложений по олицетворению по сравнению. Кто 1 напише?? правильно получит все))))

Русский язык
Пожалуйста, напишите мне 5 предложений по олицетворению по сравнению. Кто 1 напише?? правильно получит все))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение: злится зима, ветер поет, дождь плачет, буря воет, слезы подступили. Сравнения: спит как убитый, дождь льет как из ведра, злой как черт, прозрачный (ручей) как слеза, спешит как на пожар.

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