Пожалуйста, напишите мне 5 предложений по олицетворению по сравнению. Кто 1 напише?? правильно получит все))))

Гость: Гость:

Олицетворение: злится зима, ветер поет, дождь плачет, буря воет, слезы подступили. Сравнения: спит как убитый, дождь льет как из ведра, злой как черт, прозрачный (ручей) как слеза, спешит как на пожар.