Пожалуйста напишите портретный очерк героя произведения Горе от ума : Александр Андреевич Чацкий.Желательно до конца дня)

Гость: Гость:

Характер[править | править вики-текст] Его простой и в то же время многообразный эмоциональный портрет отражает положительного героя, страдающего максимализмом, который проявляется во всех действиях и чувствах. Если вдруг он влюбляется, то так, что ему «… мир целый казался прах и суета!». Александр Чацкий оскорбительно честен, имеет незаурядный ум, постоянно «алчущий познаний». Его знания позволяют трезво видеть проблемы политики, ущемление русской культуры, вопрос о гордости и чести, но в то же время Чацкий абсолютно слеп в делах любовных. Страстно рвётся в бой, причём со всеми сразу. Но его часто ожидают разочарования.Биография[править | править вики-текст] Молодой дворянин Александр Андреевич Чацкий, сын покойного друга Фамусова Андрея Ильича Чацкого, возвращается из Петербурга к своей возлюбленной — Софье Фамусовой, которую он не видел три года. Они выросли вместе и с детства любили друг друга, но Софья обиделась на Чацкого за то, что тот неожиданно бросил её, уехал за границу и «не писал трёх слов»; вопреки ожиданиям Чацкого, она встречает его очень холодно.