Пожалуйста напишите портретный очерк героя произведения Горе от ума : Александр Андреевич Чацкий.Желательно до конца дня)

Русский язык
Пожалуйста напишите портретный очерк героя произведения Горе от ума : Александр Андреевич Чацкий.Желательно до конца дня)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Характер[править |  править вики-текст] Его простой и в то же время многообразный эмоциональный портрет отражает положительного героя, страдающего максимализмом, который проявляется во всех действиях и чувствах. Если вдруг он влюбляется, то так, что ему «… мир целый казался прах и суета!». Александр Чацкий оскорбительно честен, имеет незаурядный ум, постоянно «алчущий познаний». Его знания позволяют трезво видеть проблемы политики, ущемление русской культуры, вопрос о гордости и чести, но в то же время Чацкий абсолютно слеп в делах любовных. Страстно рвётся в бой, причём со всеми сразу. Но его часто ожидают разочарования.Биография[править |  править вики-текст] Молодой дворянин Александр Андреевич Чацкий, сын покойного друга Фамусова Андрея Ильича Чацкого, возвращается из Петербурга к своей возлюбленной — Софье Фамусовой, которую он не видел три года. Они выросли вместе и с детства любили друг друга, но Софья обиделась на Чацкого за то, что тот неожиданно бросил её, уехал за границу и «не писал трёх слов»; вопреки ожиданиям Чацкого, она встречает его очень холодно.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод текста Ancient Britain
Ответить
Русский язык
60 БАЛЛОВ ЕСЛИ НОРМ.Привет. Нужно сочинение-рассуждение на тему "что такое воспитание", или на тему "воспитание", ну вы поняли. 70+ слов, жду!
Ответить
Математика
Решите уравнение 8 7/39 - x = 5 9/26 ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!
Ответить
Математика
Найдите область отределения функции y=√x-2
Ответить
Математика
Для покраски стен в фойе нового дома потребовалось 6 банок белил и 18 кг зеленой краски. Всего израсходовали 60 кг краски. Сколько килограммов бели...
Ответить