Для покраски стен в фойе нового дома потребовалось 6 банок белил и 18 кг зеленой краски. Всего израсходовали 60 кг краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке?

Математика
Для покраски стен в фойе нового дома потребовалось 6 банок белил и 18 кг зеленой краски. Всего израсходовали 60 кг краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-18=42 42/6=7 7 кг. белил в каждой банке
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