Для покраски стен в фойе нового дома потребовалось 6 банок белил и 18 кг зеленой краски. Всего израсходовали 60 кг краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке?

Математика

Для покраски стен в фойе нового дома потребовалось 6 банок белил и 18 кг зеленой краски. Всего израсходовали 60 кг краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке?

Автор: Гость