Выразите в м/с данные значения скорости:1)72км/ч 2)100см/с 3)36м/ч.

Физика
Выразите в м/с данные значения скорости:1)72км/ч 2)100см/с 3)36м/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри 72км- 72000метров( в СИ) а время в СИ( в нашем случае 1 час) - 3600сек=60минут) так ведь. и вот 72000делим на 3600сек и получаем ответ. в м\с.
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