Пользуясь толковым словарем, укажите лексическое значение слов, данных ниже. Придумайте и запишите с этими прилагательными предложения. Прилагательные подчеркните как члены предложения. Экстравагантный, экстраординарный, эксп...
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Пользуясь толковым словарем, укажите лексическое значение слов, данных ниже. Придумайте и запишите с этими прилагательными предложения. Прилагательные подчеркните как члены предложения. Экстравагантный, экстраординарный, экспансивный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экстравагантный - слишком своеобразный, странный. экстраординарный - исключительный . Экспансивный - Бурно проявляющий свои чувства. У Зои экстравагантный наряд. Это был экстраординарный случай. Иван мне показался экспансивным. Во всех предложениях ключевые слова есть означениями.
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