Пользуясь толковым словарем, укажите лексическое значение слов, данных ниже. Придумайте и запишите с этими прилагательными предложения. Прилагательные подчеркните как члены предложения. Экстравагантный, экстраординарный, эксп...

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Экстравагантный - слишком своеобразный, странный. экстраординарный - исключительный . Экспансивный - Бурно проявляющий свои чувства. У Зои экстравагантный наряд. Это был экстраординарный случай. Иван мне показался экспансивным. Во всех предложениях ключевые слова есть означениями.