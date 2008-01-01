Номер 227 под в) не уравнением
Математика
Номер 227 под в) не уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
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176:4=44 4 - это кол-во частей
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