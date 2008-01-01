2)В 2008г. летняя Олимпиада проходила в столице Китая-городе Пекине.В ней приняли участие спортсмены многих стран и континентов.Определитель,в каком направлении должны были лететь спортсмены из Австралии ,Африки,Южной Америки,С...

География

2)В 2008г. летняя Олимпиада проходила в столице Китая-городе Пекине.В ней приняли участие спортсмены многих стран и континентов.Определитель,в каком направлении должны были лететь спортсмены из Австралии ,Африки,Южной Америки,Северной Америки,что бы попасть на Олимпиаду.

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