1)∛-64 2)¹⁵√-1 3)∛(-1/27) 4)⁵√-1024 5)∛-34³ 6)⁷√-8⁷
Алгебра
1)∛-64 2)¹⁵√-1 3)∛(-1/27) 4)⁵√-1024 5)∛-34³ 6)⁷√-8⁷
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)∛-64=∛(-4)^3=-4 2)¹⁵√-1=-1 3)∛(-1/27)=∛(-1/3)^3=-1/3 4)⁵√-1024=⁵√(-4)^5=-4 5)∛-34³=-34 6)⁷√-8⁷=-8
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