Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Укажите соответственные углы
Геометрия
Укажите соответственные углы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соответственные углы 1 и 5, 4 и 4, 2 и 6, 3 и 7
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Биология
Что ощущаеться при прикосновении к дождевому червю
Ответить
Русский язык
Рано утром мальчик Слава вышел из дома и увидел, как изменилась природа. Можно ли включить текст
Ответить
Биология
Что такое тип в биологии
Ответить
География
Миф про бога воды и бога земли
Ответить
Химия
1. Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті змішування розчину барій нітрату масою 47г з масовою часткою 24% з надлишком H2SO4 2. Обчисліть ...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск