1. Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті змішування розчину барій нітрату масою 47г з масовою часткою 24% з надлишком H2SO4 2. Обчисліть масу вуглекислого газу(за н.у), що виділиться в результаті дії на кальцій карбона...

Химия

1. Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті змішування розчину барій нітрату масою 47г з масовою часткою 24% з надлишком H2SO4 2. Обчисліть масу вуглекислого газу(за н.у), що виділиться в результаті дії на кальцій карбонат 200 г розчину HNO3 з масовою часткою 17%

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