1. Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті змішування розчину барій нітрату масою 47г з масовою часткою 24% з надлишком H2SO4 2. Обчисліть масу вуглекислого газу(за н.у), що виділиться в результаті дії на кальцій карбона...
Химия
1. Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті змішування розчину барій нітрату масою 47г з масовою часткою 24% з надлишком H2SO4 2. Обчисліть масу вуглекислого газу(за н.у), що виділиться в результаті дії на кальцій карбонат 200 г розчину HNO3 з масовою часткою 17%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4+2HNO3 m(чистого Ba)=47*0,24=11,28 г n(Ba)=11,28г/261г/моль=0,04 моль m(H2SO4)=0,04*98=3,92 г
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