IV крестовой поход. Участники- Цели- Результаты-
История
IV крестовой поход. Участники- Цели- Результаты-
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Четвёртый крестовый походУчастники .Крестовый поход в 1202-1204 годах. В конце XII века за организацию нового похода на Восток взялся Папа Иннокентий III.Пётр Амьенский Цели и результаты. Основная цель крестоносцев была одна и та же – изгнание турок (Палестина переходила то в руки католиков, то в руки турок-сельджуков). Но, изучая историческую литературу, можно найти и другие цели, которые преследовала католическая церковь. Изначально она хотела обернуть в католичество весь православный Восток. Это подтверждается сохранившимся письмом Иннокентия IIIрусскому духовенству после захвата Константинополя, где чётко говорится, что подчинение Риму Византийской империи должно сопровождаться обращением в католичество и всей России.Цели данного похода очень хорошо отражаются как его участниками, так и его исследователями. Речь здесь идёт о французском летописце Вильгардуэне, маршале Шампани, и французском учёном Масе-Латри. Дневник Вильгардуэна был до середины XIX-го века главным историческим источником, позволявшего установить ясную картину 4-го Крестового похода. Данный труд пользовался большим авторитетом ввиду только большой известности его автора, но в источнике не наблюдается твёрдая цепочка фактов. И в 1861-м году французский учёный Мас-Латри в истории острова Кипра уделил несколько страниц проблеме 4-го Крестового похода, где была высказана точка зрения, что направление похода на Византию, а не в Египет и Святую Землю обусловлено коварной политикой и предательством всего христианского дела.Четвертый крестовый поход (1202–1204) имел первоначально целью Египет, но участники его согласились оказать помощь изгнанному императору Исааку Ангелу в его стремлении снова взойти на византийский трон, что увенчалось успехом. Исаак вскоре умер, а крестоносцы, отклонившись от своей цели, продолжали войну и взяли Константинополь, после чего предводитель Четвертого крестового похода, граф Балдуин Фландрский, был избран императором новой Латинской империи, просуществовавшей, однако, только 57 лет (1204–1261).
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