Пожалуйста помогите сочинить рассказ один день из моей жизни.на английском языке.меня зовут мария я учусь в 4 б классе.

Английский язык

Пожалуйста помогите сочинить рассказ один день из моей жизни.на английском языке.меня зовут мария я учусь в 4 б классе.

Автор: Гость