в чем заключались богатства католической церкви.
История
в чем заключались богатства католической церкви.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Католическая церковь была очень могущественной организацией. Тому способствовал ряд причин: слабость королевской власти в Западной Европе в … феодальной раздробленности, огромные богатства католической церкви.
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