Ребятки,помогите пожалуйста,очень нужна ваша помощь!N 7.21

Алгебра
Ребятки,помогите пожалуйста,очень нужна ваша помощь!N 7.21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1620a^10 2) 12b^26 3) -m^33*n^13 4) 0.048*x^23*y^26 5) -2*a^15*b^4 6) -2/27 x^12*y^9
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