На изготовление 8 пар одинаковой обуви нужно 32 квадратных дециметров кожи Сколько квадратных дециметров кожи понадобится если нужно через 2 раза меньше такой обуви
Математика
На изготовление 8 пар одинаковой обуви нужно 32 квадратных дециметров кожи Сколько квадратных дециметров кожи понадобится если нужно через 2 раза меньше такой обуви
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала надо узнать сколько дм нужно на одну пару 32:8=4дм на одну пару теперь узнаем сколько еще нужно сделать обуви 8:2=4 пары еще нужно сделать 4•4=16 дм понадобится
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