Способы усиления королевском власти во Франции и в Англии в конце 15века

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К концу XV века во Франции еще более окрепло централизованное государство: страна подчинилась единой центральной власти — власти короля с аппаратом его чиновников. Крестьянам и горожанам приходилось платить теперь большие королевские налоги. Но пришло и облегчение: в стране установился единый порядок. Король покровительствовал росту городов и расширению торговли. Из Италии пригласили мастеров, опытных в изготовлении шелковых тканей. Их поселили в городе Лионе, который с тех пор стал центром производства шелка в стране. Появился большой торговый флот. При поддержке королевской власти купцы добились выгодных условий торговли за границей. В централизованном государстве быстрее развивалась культура, складывался единый народ. Прежде жители юга Франции не считали себя французами. Они плохо понимали язык, на котором говорили жители Северной Франции. С объединением страны к концу XV века на основе парижского диалекта стал складываться единый французский язык. Превращение Франции в централизованное государство способствовало развитию в ней хозяйства и культуры, складыванию общего языка, образованию единого народа. 5 Нравится Пожаловаться