Выберете НЕВЕРНОЕ утверждение: а) все бактерии имеют клеточное строение; б)все вирусы имеют клеточное строение; в)все животные имеют клеточное строение; г) все растения и грибы имеют клеточное строение
Биология
Выберете НЕВЕРНОЕ утверждение: а) все бактерии имеют клеточное строение; б)все вирусы имеют клеточное строение; в)все животные имеют клеточное строение; г) все растения и грибы имеют клеточное строение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) все вирусы имеют клеточное строение
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