За 3 корочки члеба и 2 кружки молока надо заплатить 20 монет. сколько стоит одна корочка хлеба, если она дешевле одной кружки молока на 5 монет?

Математика

За 3 корочки члеба и 2 кружки молока надо заплатить 20 монет. сколько стоит одна корочка хлеба, если она дешевле одной кружки молока на 5 монет?

Автор: Гость