Фото смотри не писать фигню забаню 8
Биология
Фото смотри не писать фигню забаню 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противопедикулезные( педикулез - вши ) мероприятия, дезинсекция, карантин, соблюдение гигиены, исключение контакта с зараженными, разработка вакцин.
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