Расскажи о мальке от лица её хозяйки 3 класс
Литература
Расскажи о мальке от лица её хозяйки 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лида ворчливая, но внутри добрая. Хотя она и ругала Мальку за щенят, но затем пожалела их и посадила щенят в старую шапку. Лидия переживала о том, что никто не возьмет щенят домой. Малька - это собачка. Она маленькая, поэтому ее так прозвали. Это дворняжка. Малька любила свою хозяйку и чувствовала себя виноватой. Малька - смелая собака, хорошая и заботливая мать. Она очень любит своих щенят. Маленькая собачка, а к своим обязанностям относится серьезно
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