22. Постепенный, планомерный переход казахского народа к социализму по своей сути ??олжна была обеспечить 23. В 1930-1932 гг. в стране разразился 24. Причиной голода была проводимая руководством политика 25. Формы сопротивления...

История

22. Постепенный, планомерный переход казахского народа к социализму по своей сути ??олжна была обеспечить 23. В 1930-1932 гг. в стране разразился 24. Причиной голода была проводимая руководством политика 25. Формы сопротивления шаруа насильственной коллективизации 26. Курс на коллективизацию с/х был провозглашен в…. году 27. В результате тотальных репрессий и голода за пределы республики мигрировало 28. Процесс коллективизации сопровождался (массовым оседанием кочевников) 29. Где восставшие в период коллективизации захватили районный центр? 30. Какое количество восстаний и массовых волнений имели место на территории Казахстана в годы силовой коллективизации? 31. Кто написал «Письмо пятерых»? 32. Что предприняла власть, для борьбы с последствиями коллективизации? 33. Численность казахов до геноцида в ходе коллективизации была восстановлена спустя (40 лет) 34. Волна вооруженных выступлений, вызванных проведением сплошной коллективизации, прошла в Казахстане в

Автор: Гость